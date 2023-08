9 tolle Outdoorspiele für Erwachsene: Spaß für draußen

Schluss mit langer Weile im Park! TAG24 präsentiert 9 Outdoorspiele für Erwachsene: ✓Discgolf ✓Kubb ✓Spikeball ✓Cornhole ✓und mehr

Von Nele Fischer

Ob nach langen, trägen Wintermonaten, an Sommerabenden im Park, oder um an einem Herbstwochenende die letzten Sonnenstrahlen auszunutzen - Outdoorspiele für Erwachsene sind nach wie vor voll im Trend.

Es gibt viele verschiedene Outdoorspiele für Erwachsene. © Unsplash/Spikeball ANZEIGE - Zieht es Dich an freien Tagen nach draußen, aber Du kannst Dich nur sehr schwer für einen weiteren Spaziergang motivieren, geschweige denn Freunde dazu animieren? Mit dem richtigen Outdoorspiel tut sich das sicher von selbst. Ob Wurf-, Geschicklichkeits- oder Bewegungsspiel - Spiele für draußen für Erwachsene sind beliebt wie eh und je. Für Bewegung und stundenlangen Spielspaß an der frischen Luft können die unterschiedlichsten Aktivitäten sorgen. Es muss also nicht immer Volley- oder Federball im Park sein. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Jumpsuits Damen: 7 sexy Einteiler in großen Größen TAG24 stellt neun tolle Outdoorspiele für Erwachsene vor: Einige sind voll im Trend, während andere Trendspiele für draußen leider schon in Vergessenheit geraten sind. Weitere Shoppingtipps für den Garten und Co. findest Du übrigens unter TAG24 Life - Home & Garden.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. Kubb: Als Wikingerschach bekanntes Outdoorspiel

Kubb gehört zu den beliebtesten Spielen für draußen. Erwachsene sowie Kinder haben Spaß beim Wikingerschach. © 123RF/wirestock

Gerade so viel Bewegung, dass man es selbst an einem warmen Sommertag spielen kann, verlangt Kubb, häufig auch Wikingerschach genannt. Zwei Teams mit je einem bis sechs Spielern versuchen nacheinander, Holzklötze auf der Seite des Gegnerteams in der richtigen Reihenfolge abzuwerfen, bevor sie versuchen dürfen, den König in der Mitte umzuwerfen. Kubb-Spiel aus Buchenholz

Tipp: Das Spiel eignet sich auch toll als Outdoorspiel für Kinder, denn für sie sowie Anfänger:innen können die Holzklötze anfangs dichter gestellt werden.

2. Mölkky

Mölkky ist nur eines der besten Spiele für draußen - für Erwachsene und Kinder. © 123RF/takanakai

Ähnlich jedoch bisher etwas weniger bekannt ist Mölkky oder auch Wikingerkegeln. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Geschicklichkeitsspiel aus Finnland für idealerweise drei bis sechs Mitspielende. Einzeln oder in Teams wird mit einem Wurfholz, dem Mölkky, versucht, Spielhölzer mit verschiedenen Werten ganz genau im Wert von 50 Punkten umzuwerfen. Werden diese überschritten, fällt man wieder auf 25 zurück. Neben Wurfgeschick wird zudem auch etwas Glück benötigt. Mölkky aus Buchenholz

3. Spikeball: Aktives Outdoorspiel für Erwachsene

Mit Spikeball ist ein aktives Outdoorspiel für Erwachsene gerade voll im Trend. © Unsplash/Spikeball

Etwas aktiver wird es beim Spikeball, das eigentlich Roundnet genannt wird. Es wird in zwei Teams mit bestenfalls je zwei Spielern gespielt wird. Über ein trampolinartiges Netz spielen die Spieler ihren Gegenspielern den Ball so zu, dass diese möglichst einen Fehler machen und den Ball verlieren. Spikeball, das teilweise an Volleyball erinnern mag, gibt es in den USA schon seit über 30 Jahren. Hier hat es sich erst deutlich später zu einem richtigen Trendsport entwickelt. Spikeball Standard Set

4. Frisbee(-Golf)

Discgolf gehört zu den beliebtesten Spielen für draußen für Erwachsene. © 123RF/macor

Eine tolle Alternative zum Klassiker Ultimate Frisbee ist Discgolf bzw. Frisbee-Golf. Dabei wird die Frisbeescheibe von einem Abwurfpunkt in extra vorhergesehene Körbe geworfen. Diese sind häufig in Parks zu einem Parkour platziert. Fehlt Freunden mal die nötige Motivation, lässt sich Discgolf auch alleine spielen. Discgolf-Set Frisbee

Dem Frisbee-Golf sehr ähnlich ist KanJam. Wer bei sich im Ort nicht die Möglichkeit hat, solche Körbe zu verwenden, findet mit KanJam eine transportierbare Alternative. Dabei werden Scheiben in ein an einen Mülleimer erinnerndes, tonnenartiges Tor geworfen. Originales KanJam-Set

Für dieses Spiel benötigt man daher nichts weiter als das Spiel an sich, weswegen es auch im Park, im eigenen Garten oder sogar drinnen gespielt werden kann.

5. Crossboccia: Outdoorspiel für überall

Crossboccia unterscheidet sich nicht stark von dem - fälschlicherweise nur mit der älteren Bevölkerung verbundenen - Boccia oder Boule. Ziel ist es auch hier, seinen Ball so nah wie möglich an den Zielball zu spielen. Entscheidend ist jedoch das leicht abweichende Spielmaterial: Anstelle von Metallkugeln werden mit Granulat gefüllte, Stoffbälle, die an Hacky Sacks erinnern, gespielt. Crossboccia-Set für vier Personen

Diese ermöglichen ein Spiel, wo immer du willst. Die nachgiebigen Bälle erlauben ein Spielen auf vielfältigsten, abwechslungsreichen Spielflächen und rauem, unebenem Terrain sowie die Nutzung von Treppen und Bänken, oder Wänden als Bande.

6. Cornhole

Cornhole ist ein beliebtes Party- und Outdoorspiel. © 123RF/davidtran07

Schon lange sehr beliebt in den Vereinigten Staaten als Campus- oder Partyspiel findet Cornhole auch bei uns Beliebtheit. Zu zweit gegeneinander oder in Zweier-Teams werden dabei kleine, ursprünglich mit Mais gefüllte Beanbags abwechselnd in Richtung Loch auf einer kleinen Plattform geworfen, bis jemand 21 Punkte erreicht und den Satz somit gewinnt. Die meisten Punkte erhält man dabei natürlich, wenn das Loch getroffen wird, etwas weniger, wenn der Beanbag auf der Plattform liegen bleibt. Cornhole-Set mit einem Brett und zwei mal vier Wurfsäcken

7. Leitergolf: Geschicklichkeitsspiel für Erwachsene

Als Geschicklichkeitsspiel vielleicht aus Gameshows bekannt ist Leitergolf. Dabei wirft man mit Boras - zwei kleinen Kugeln, die durch eine Schnur miteinander verbunden sind - auf ein Holzgestell mit drei Sprossen. Je nach Sprosse erhält man pro Wurf ein bis drei Punkte. Ziel ist es auch hier, genau 21 Punkte zu erlangen. Das leicht verständliche Spiel bedarf Geschick, Hand-Augen-Koordination und etwas Glück. Leitergolf-Spiel aus Holz

Zu kaufen bei vidaXL über ebay.

8. Tischtennis als Klassiker unter den Outdoorspielen

Ob klassisch, im Team oder Rundlauf - auch chinesisch: Tischtennis gehört zu den klassischen Spielen für draußen. © 123RF/liudmilachernetska

Sucht man nach einem etwas schnelleren, aktiveren Spiel, sollte man das gute alte Tischtennis in Betracht ziehen. Man besorgt sich Ball und Kellen und schon kann man zu zweit oder in der Gruppe auf einer öffentlichen Tischtennisplatte in frei zugänglichen Parks und auf Sport- oder Spielplätzen spielen. Tischtennis-Set mit 4 Schlägern, 8 Bällen sowie Aufbewahrungstasche

Tipp: Die nächste öffentliche Tischplatte in der eigenen Nähe findet man online auf der Ping Pong Map.

9. Slackline

Wer aktiv sein und im Park nicht nur herumsitzen möchte, kann sich auf der Slackline ausprobieren. © 123RF/edgarbullon

Vielleicht kein Spiel per se, aber eine beliebte Aktivität für alle, die nicht einfach im Park herumliegen und sich sonnen wollen, ist das Slacklinen. Läuft man im Sommer durch den Stadtpark, wird man sicher mindestens einen Balancekünstler sichten. Kein Wunder, denn das Slacklinen ist eine richtige Trendsportart geworden. Neben der Balance sind vor allem Konzentration und Koordination gefragt, was das Slacklinen bei vielen Sportlerinnen und Sportlern beliebt macht. Gebraucht wird lediglich die Slackline, also ein Band oder ein Gurt, sowie Bäume oder sogar extra dafür designierte Slackline-Pfosten. Anfangs kann auch ein Übungspartner hilfreich sein. Slackline bis 150 Kilogramm