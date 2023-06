Flur gestalten: Ideen & Shoppingtipps für den Eingangsbereich

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Wer in einem größeren Flur lieber auf dunkle Farben setzen möchte und seinen Eingangsbereich in einem tiefen Weinrot oder Dunkelblau streichen möchte, sollte mit weißen oder hellen Möbeln oder Accessoires wie Vasen auflockernde Akzente setzen und einen ästhetischen Kontrast bilden, und ausreichend Lichtquellen installieren.

In der Regel ist es zudem besser, nur eine, etwa die größte Wand des Raumes mit dieser Tapete zum Blickfänger zu machen.

Stattdessen kann man die Wände jedoch auch gleich mit Musterungen und Streifen tapezieren. Zu große Muster können einen kleinen Flur allerdings noch enger machen, zu kleine können schnell beunruhigend wirken. Daher bietet es sich an, Tapeten mit nicht ganz so kontraststarken Musterungen zu verwenden.

Übrigens: Wer schon immer von etwas gewagteren Tapeten oder Farben geträumt, aber sich in Wohnräumen nie getraut hat, kann diesen Traum im Flur ausleben.

Sind die Wände gestaltet, geht es an die Einrichtung. Diese Möbelstücke und Accessoires sind fast unabdingbar.

In einem ohnehin kleinen Flur bieten sich stattdessen auch einzelne dekorative Kleiderhaken an. Willkürlich angeordnet bieten verschieden farbige und große nicht nur Platz zum Aufhängen von Jacken, sondern fungieren als Deko und schmücken die Wände.

Ein Flur vermittelt als Empfangsbereich den ersten Eindruck und dient als praktischer Puffer und eine Art Schutzzone zwischen den Wohnräumen und draußen. Fehlen darf daher nicht ausreichend Stauraum, um Schuhe und Kleidung unterzubringen, die in den Wohnräumen nichts zu suchen haben.

Übrigens: Schränke sowie Sitzgelegenheiten eignen sich hervorragend für sonst so unpraktische Nischen und Einbuchtungen.

Ebenfalls in jeden Flur gehört ein Spiegel. Dieser nimmt kaum Platz ein, sorgt stattdessen für mehr Helligkeit und einen scheinbar größeren Raum, und erlaubt einen letzten prüfenden Blick auf sich oder das Outfit, bevor man das Haus verlässt.

Je nach Platz macht sich auch eine Sitzgelegenheit im Flur gut. Gerade in Haushalten mit Kindern, aber auch generell lohnt sich eine Sitzbank oder ein Hocker, um sich in Ruhe die Schuhe binden zu können, vor dem Ausgehen auf eine trödelnde Person zu warten, oder einfach, um Einkäufe kurz abzustellen.

Um seine Siebensachen vor dem Hinausgehen beisammen zu haben, eignet sich eine Ablage im Flur. Geordneter und sicherer als achtlos auf der Kommode hängen Schlüssel an einem Schlüsselbrett. Diese sind in sämtlichen Einrichtungsstilen erhältlich und dienen häufig zusätzlich als Ablage für Briefe, das Portemonnaie oder Smartphone, die Sonnenbrille oder Hundeleine, und Co.

