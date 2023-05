Wer kleine Räume größer wirken lassen möchte, setzt auf diese 18 Tricks

Fühlst Du Dich in Deinem eigenen Zimmer eingeengt und unwohl? Das kannst Du ändern. Mit einigen Tricks kannst Du kleine Räume größer wirken lassen und Dein Zimmer wohnlicher gestalten.

Wie Du Deine kleine Dunkelkammer mit umsetzbaren Strategien in einen geräumig schönen Rückzugsort verwandelst, erfährst Du nun.

Ob WG-Zimmer, Raum in der hart umkämpften Mietwohnung, oder im Eigenheim - nicht jedes Zimmer ist ein Platzwunder. Mit dem Gefühl von Enge und Chaos muss man sich allerdings trotzdem nicht zufriedengeben, da eine optische Raumvergrößerung auch ohne Wanddurchbruch möglich ist.

So lassen sich alleine schon ohne Einrichtung schmale Räume optisch vergrößern.

Trick 2: Natürlich gilt das nicht nur für die Wandfarbe, sondern auch für den Boden, die Decke sowie die Möbel. Für einen streckenden oder weitenden Effekt sollte daher auch der Boden in hellem Ton gehalten werden - die Decke idealerweise sogar noch heller als die Wand, um das Zimmer optisch in die Höhe zu strecken.

Trick 5: Bei einer niedrigen Decke kann beim Streichen der Wände auch am oberen Rand ein weißer, hellerer Zierstreifen gelassen werden, der die Wände höher wirken lassen soll.

So können schlichte, senkrechte oder diagonale Streifen Dein Zimmer höher scheinen lassen.

Trick 3: Eine wiederkehrende Strategie für größer scheinende Räume ist optische Ordnung. Diese erreicht man jedoch nicht mit einer Unmenge an verschiedenen Farben, denn viele Farben erzeugen viele Akzente, auf die man sich zu fokussieren versucht.

Der Raum wirkt zudem optisch größer, wenn der Boden frei ist. Daher können Regale vermehrt an der Wand montiert werden, anstatt sie einfach ins Zimmer zu stellen, um die Bodenfläche maximal groß wirken zu lassen.

Bei kleinen Zimmer bietet es sich an, die Möbelstücke an der Wand entlang zu platzieren, um freie Flächen im Zimmer zu schaffen.

Trick 8: Zudem spielen nicht nur die Möbel an sich eine Rolle, sondern auch ihre Positionierung im Zimmer.

Trick 7: Achte gleichzeitig darauf, nicht nur hohe Möbel in Deinem Zimmer unterzubringen. Neben hohen Regalen und Kommoden versperren auch hohe Stuhlkanten, hohe Kopfteile des Bettes und ähnliches den Blick in den Raum und lassen ihn einengend wirken.

Trick 9: Generell profitieren kleine Räume auch von verstecktem Stauraum. Dieser ist allgemein essenziell in kleinen Zimmern, weshalb sich multifunktionale Möbelstücke anbieten. Dieser versteckte Stauraum sowie geschlossene Regale und Schränke lassen das Zimmer aber vor allem außerhalb des Blickfeldes unter der Augenhöhe weniger unordentlich und vollgestopft aussehen.

Besonders effektiv sind übrigens auch in Regale, Schränke oder andere Möbelstücke integrierte LED-Lampen. Diese erwecken oft den Eindruck, das Möbelstück stünde etwas abgerückt von der Wand, was jedoch nur eine optische Täuschung ist, die den Raum jedoch größer erscheinen lassen kann.

Trick 12: Dunkle Zimmer wirken schnell erdrückend, denn dunkle Ecken werden in der Regel verdrängt. Daher sorgen genügend Lichtquellen für ausreichend Licht und verbessern folglich die Wahrnehmung des kompletten Raums.

Dadurch verdecken sie das Fenster nicht zu sehr, lassen ausreichend Licht herein, und zudem die Zimmerwand höher und verlängert erscheinen.

Trick 14: Auch dunkle, schwere Vorhänge können erdrücken. Um das zu verhindern, kannst du luftige, lichtdurchlässige, große Vorhänge benutzen. Hänge diese höher auf als notwendig, und an den Seiten auch über die Ränder hinaus.

Trick 15: Für eine wichtige, aber wenig überraschende Illusion sorgen Spiegel. Richtig positioniert, können sie den Raum scheinbar erweitern. Aber Achtung: Dabei kann auch einiges falsch gemacht werden und das Zimmer sogar noch überladener gemacht werden.

Platziere einen hohen Spiegel daher am besten in einer dunkleren Ecke und achte darauf, dass sich keine Unordnung in ihm spiegelt.