Mit diesen Anzuchtkästen und Tipps gelingt das Vorziehen zu Hause

Kräuter und Gemüse kannst Du mit einem Anzuchtkasten auf der Fensterbank vorziehen. © 123RF/marinatikhonova

ANZEIGE - Möchtest Du eigenes Gemüse ernten, ist es bei einigen Arten nötig, dass Du diese vorziehst und erst anschließend umpflanzt, um ausreichend Ertrag zu erhalten. Dafür brauchst Du Anzuchtkästen, auch Zimmer- oder Mini-Gewächshaus genannt.

In diesen herrschen durch den Treibhauseffekt geeignete Konditionen, in denen die Setzlinge gut gedeihen und man sie so lange ziehen kann, bis sie eine gute Größe zum Umpflanzen erreicht haben.

Diese Mini-Gewächshäuser haben etwa ein Volumen von 10 bis 40 Liter und bestehen in der Regel aus einer Schale und gegebenenfalls einer Unterschale sowie einem Deckel.

Bestenfalls durch einen Lüftungsschlitz im Deckel belüftet, sorgen sie für das beste Klima für die Setzlinge.

Neben Belüftungsreglern unterscheiden sich die verschiedenen Modelle zudem in Extras wie Belüftungsreglern, einem (Selbst-)Bewässerungssystem, einer Pflanzenlampe, einer Heizmatte sowie einem Thermostat.

Im Anschluss werden Dir vier Produkte präsentiert sowie wichtiges Zubehör und was man unbedingt wissen sollte, damit das Samenziehen klappt.

