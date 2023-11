Weihnachtsbeleuchtung für drinnen: Funkelnde Lichter für Dein Zuhause

Schon in der Vorweihnachtszeit sorgt Weihnachtsbeleuchtung drinnen für eine festliche Stimmung. TAG24 hat eine schöne Auswahl an leuchtenden Deko-Artikeln zusammengestellt, die die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigen lassen.

Mit welcher Weihnachtsbeleuchtung auch Du Dein Zuhause in ein funkelndes Wintermärchen verwandeln kannst, zeigt Dir TAG24 - und auch gleich, wo Du es bequem bestellen kannst, damit Du ab Totensonntag schmücken kannst.

Wenn es draußen kälter wird, sorgt man mit der richtigen Weihnachtsbeleuchtung zu Hause für Gemütlichkeit und ein festliches Ambiente. Die folgenden leuchtenden Dekoartikel tauchen Dein Zuhause in ein wahres Lichtermeer.

Eine gemütliche Atmosphäre schafft man auch mit dieser Weihnachtsbeleuchtung in Form von Tannenbäumen mit LED-Licht.

Tipp: Beim Dekorieren ist es wichtig, ein Auge für schöne Details zu haben. Auch sollte man es nicht übertreiben und nicht zu viel unterschiedliche Weihnachtsbeleuchtung nebeneinander platzieren. Besser zur Geltung kommt die Weihnachtsbeleuchtung, wenn sie entweder einzeln oder nur in Kombination mit dazu harmonierenden Deko-Artikeln arrangiert wird.

Das runde Kunststoffgehäuse hat einen Durchmesser von 36 Zentimetern. Die Weihnachtsbeleuchtung wird batteriebetrieben (erforderlich sind zwei C/LR14-Batterien) und kann kabellos an jedem Ort aufgestellt werden.

Es gibt doch nichts Schöneres, als sich im Winter an ein flackerndes Kaminfeuer zu setzen. Mit dieser Weihnachtsbeleuchtung mit Kaminfeuer-Effekt kommt zu Hause eine romantische Stimmung auf. Sechs warmweiße LEDs simulieren dabei ein gemütliches Feuer.

Lichterketten gehören zu den Klassikern der Weihnachtsbeleuchtung. Einen schönen Sternenglanz zaubert der LED-Lichtervorhang "Estrella". Daran erleuchten sieben Sterne an Strängen in unterschiedlichen Höhen den Wohnbereich.

LED-Eiskristall-Vorhang:

Auch wenn es draußen noch nicht schneit, holt man sich die Schneeflöckchen mit dieser süßen Lichterkette ins Haus. Zehn Schneeflocken an Strängen in unterschiedlichen Höhen erzeugen ein warmweißes Licht und sorgen so für eine winterliche Atmosphäre.

Vorteilhaft an dieser Weihnachtsbeleuchtung ist, dass diese auch im Außenbereich genutzt werden kann.

Die Lichterkette hat eine Länge von 135 Zentimetern, die Stränge sind jeweils 30 und 40 Zentimeter lang. Über ein fünf Meter langes Zuleitungskabel wird die Lichterkette an den Strom angeschlossen.

Lichterkette "Schneeflocke" mit zehn LEDs

Preis: circa 20 Euro