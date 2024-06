Ein Schnäppchen ist sie nicht: Apple bringt krasse Technik-Neuheit nach Deutschland

Cupertino - Apple wird seine Computerbrille Vision Pro bald auch in Deutschland verkaufen. Der Marktstart ist für den 12. Juli geplant, wie Apple-Chef Tim Cook am Montag auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC ankündigte. Der Kaufpreis startet bei 3999 Euro.

Mit der Vision Pro können Nutzer auch in digiale Welten eintauchen. © Christoph Dernbach/dpa

Mit der Vision Pro können Nutzer zum einen in digitale Welten eintauchen.

Neben dieser virtuellen Realität (VR) ist das Apple-Headset aber auch ausgelegt, digitale Inhalte mit der realen Umgebung zu mischen.

Apple will das Gerät unter anderem zur Nutzung mit seinen Mac-Computern etablieren: Die groß erscheinenden Displays werden dabei in der Brille eingeblendet, während man auf der sichtbaren echten Tastatur tippt.

Auf der WWDC kündigte Apple auch eine verbesserte Betriebssystem-Version für die Vision Pro an. So können Nutzer in Gebieten ohne Mobilfunk-Empfang künftig Kurznachrichten über eine Satelliten-Verbindung verschicken