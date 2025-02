Fehler oder Feature? iPhones schreiben kurzzeitig "Trump" statt "Rassist"

Cupertino (Kalifornien) - Die Diktierfunktion bei Smartphones ist zwar in vielerlei Hinsicht praktisch, aber neigt dazu, Gesagtes gern auch mal falsch zu verstehen. Bei einem neu aufgetauchten Problem ist allerdings unklar, ob es sich nur um einen einfachen Fehler handelt.

Der "Fehler" bei der Spracheingabe trat ausschließlich bei Apple auf. © Andrej Sokolow/dpa

Am gestrigen Dienstag kam es vermehrt zu Meldungen über einen merkwürdigen Fehler bei Apple: Wenn man versuchte, das Wort "Racist" (deutsch: Rassist) einzusprechen, dann wurde dieses kurzzeitig als "Trump" angezeigt.



Bekannt geworden ist das unter anderem durch ein virales TikTok-Video, bei dem der "Fehler" zu sehen ist. Auch bei der New York Times konnte man das Gezeigte mehrfach nachmachen.

Eine Sprecherin von Apple versuchte das Ganze damit zu erklären, dass sich die beiden Worte bei der Aussprache einfach zu ähnlich seien.

Die Spracheingabe zeigt zunächst Worte an, die sich phonetisch überschneiden und identifiziert dann erst das beabsichtige Wort - immerhin kommt sowohl in "Trump" als auch in "Racist" ein "r" vor.