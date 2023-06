Apple-Event WWDC23 im Liveticker: "Eine neue Ära beginnt"

Cupertino (Kalifornien/USA) - Neue Betriebssysteme, der Einstieg in die künstliche Intelligenz und (möglicherweise) eine Apple VR-Brille: Die Erwartungen an die diesjährige Apple-Entwicklerkonferenz WWDC sind riesig. Am heutigen Montag ist es so weit - Dann soll die Welt erfahren, was der Konzern aus Kalifornien in petto hat.