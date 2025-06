Frisches Design und viel KI: Das ändert sich beim neuen iPhone

Durch den neuen Look soll das Betriebssystem nicht nur moderner wirken, sondern laut Angaben des Konzerns auch Steuerelemente, Widgets oder App-Symbole lebendiger machen. Außerdem sollen Inhalte damit besser zur Geltung kommen. Auch der Sperrbildschirm und Homescreen erscheinen im neuen Design. Die Uhrzeit-Angabe wird sich beispielsweise auf dem Sperrbildschirm an den dort verfügbaren Platz anpassen, während Widgets auf Wunsch eine transparente Erscheinung erhalten.

Das neue Betriebssystem von Apple wird voll mit KI-Tools sein. © Michael Kappeler/dpa

Apple Intelligence, also die Künstliche Intelligenz (KI) des Unternehmens, übernimmt daneben neue Aufgaben. In Nachrichten, am Telefon oder via FaceTime soll beispielsweise eine Live-Übersetzung dafür sorgen, dass Texte und gesprochenes Wort direkt verständlich werden. Dazu werden laut Apple integrierte Modelle genutzt, die auf dem Gerät laufen, damit kein Teil der Unterhaltungen auf Server hochgeladen werden müsse.

Alles, was Nutzerinnen und Nutzer auf dem Bildschirm sehen, können sie dank KI dann auch über unterschiedliche Apps hinweg suchen oder ChatGPT dazu befragen. Die Telefon-App setzt hingegen bald auf einen Anruffilter, der sich um Anrufe von unbekannten Nummern kümmern soll. Die anrufende Person wird nach Name und Zweck des Anrufes gefragt, Userinnen und User werden dann darüber informiert und können entscheiden, ob sie abheben möchten.

Daneben soll es unter anderem Updates und Verbesserungen für CarPlay, Wallet und Apple Music geben. Geplant ist zudem eine App namens Apple Games, die Spiele an einem Ort bündeln soll. Und für Eltern soll es einfacher werden, Kinderaccounts zu erstellen

Bis das Ganze erhältlich ist, muss das Gros der Userinnen und User aber noch etwas warten. Für Developer stehen die Features bereits zur Verfügung, im Juli soll eine öffentliche Betaversion erscheinen und im Herbst wird iOS 26 dann regulär veröffentlicht. Erhältlich sein wird das kostenlose Update für Geräte ab inklusive iPhone 11.