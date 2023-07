Uralt-iPhone wird für Rekordsumme versteigert

Damit wurde das Stück am 16. Juli 2023 inflationsbereinigt um das ungefähr 381-Fache des originalen Kaufpreises erstanden, berichtet der Spiegel . Laut dem Nachrichtenportal legte das Auktionshaus jedoch noch eine Kaufprämie von 20 Prozent auf den erzielten Betrag, sodass die eigentliche Summe "nur" bei 158.644 Dollar liegt.

"Hier wird das herausragende Exemplar eines originalen Apple iPhones präsentiert: das seltene 4GB-Modell, das am 29. Juni 2007 veröffentlicht wurde", schreibt das Online Auktionshaus LCG Auctions, mit Sitz in Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana, über die begehrte Technik-Ware.

Das 4-GB-Modell wurde am 9. Januar 2007 von Apple-Visionär Steve Jobs (†56) vorgestellt. Fünf Monate später wurde es in den Handel gebracht und der Verkauf am 5. September 2007 eingestellt, wegen geringer Nachfrage.