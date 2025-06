2,4 Millionen Euro wert: Luxus-Bugatti Chiron heimlich zur Elbphilharmonie gebracht

Hamburg - Gut geschützt vor den Blicken der zahlreichen Touristen wurde am vergangenen Donnerstag ein Bugatti Chiron zur Elbphilharmonie gebracht. Der Luxuswagen ist extrem selten.

Alles in Kürze

Kurz nach der Ankunft tauchte eine unbekannte Frau auf, die auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Der Lasterfahrer chauffierte das Fahrzeug in die Tiefgarage der Elbphilharmonie.

Der Bugatti Chiron hat 1500 PS unter der Haube und beschleunigt in 2,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 463 Kilometern pro Stunde.

Der Sportwagen wurde in einem Lkw gebracht und hinter dem Hamburger Wahrzeichen abgeladen. Nur wer in der Hansestadt auf der Kehrwiederspitze unterwegs war, konnte einen Blick auf das Manöver werfen.

Eine unbekannte Frau ließ sich vom Lkw-Fahrer in die Tiefgarage chauffieren. © TAG24/Tobias Bruns

Wer sich das Luxus-Auto liefern ließ, ist ein Mysterium. Auf TAG24-Nachfrage gab ein Sprecher der Elbphilharmonie an, nichts von dem Wagen zu wissen.

Auch das in dem Konzerthaus ansässige Hotel "The Westin" konnte nichts zu der Lieferung sagen. "Wir wissen nichts von diesem Fahrzeug", erklärte eine Sprecherin des Hotels und wies auf die Privatwohnungen in dem Prachtbau hin.

In der Tat befinden sich in den Stockwerken elf bis 26 der Elphi 45 Luxus-Apartments. Einer der Bewohner darf sich nun wohl auf edle Ausfahrten freuen.