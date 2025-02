An der Tanke kann es teuer werden: ADAC warnt vor stark steigenden Spritpreisen!

Berlin - Im Zuge einer Reform des Emissionshandels warnt der ADAC vor einer starken Erhöhung der Spritpreise ab 2027. ADAC-Präsident Christian Reinicke (59) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei davon auszugehen, dass der CO₂-Preis in den Jahren ab 2027 deutlicher steige als in diesem und im nächsten Jahr.

"Ähnlich wie in diesem Jahr gehen wir für 2026 von einem Preisanstieg von maximal 3 Cent bei Benzin und 3,1 Cent beim Diesel aus." Beginnend mit 2027 und in den Folgejahren rechne der ADAC dann noch einmal mit Steigerungen von bis zu 19 Cent pro Liter Benzin und Diesel - abhängig davon, wie schnell es beim Klimaschutz vorangeht. Der ADAC forderte einen Ausgleich.

Das Ministerium rechnen aber damit, dass sich der Preis in der ersten Phase ab 2027 wahrscheinlich um die 60 Euro pro Zertifikat bewegen könnte.

Das Ministerium rechne nicht mit großen Preissprüngen in der Einführungsphase des sogenannten ETS 2. So sorge ein Marktstabilisierungsmechanismus dafür, dass bei starken Preisanstiegen zusätzliche Zertifikate in den Markt gelangen und dann der Preis wieder sinke. "Auch ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Gebäude und Verkehr, insbesondere der beschleunigte Umstieg auf Elektromobilität und klimafreundliche Wärme, können die Preise dämpfen. Dies ist der entscheidende Hebel, um hohe Preise zu vermeiden."