Bilanz zum "Car-Friday": So viele getunte Autos wurden aus dem Verkehr gezogenen!

Nürburg - Zehntausende Tuning - und Motorsportanhänger haben sich am Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen.

Bei insgesamt 65 im Rahmen des "Car-Friday"-Events kontrollierten Autos wurde den Fahrern die Betriebserlaubnis entzogen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

"Trotz der widrigen Wetterlage ließen es sich die Besucher nicht nehmen, die in vielen Fällen getunten Fahrzeuge vom Straßenrand aus zu bestaunen", hieß es in einer Mitteilung der Koblenzer Polizei vom Abend.

Es habe viel Verkehr und viele Staus rund um die berühmte Rennstrecke gegeben, sagte ein Sprecher des Nürburgrings.



Rund um das in der Autoszene "Car-Friday" genannte Event war die Polizei vermehrt bei Kontrollen im Einsatz. In 65 Fällen wurde Fahrzeugen ihre Betriebserlaubnis entzogen, hieß es in der Polizeibilanz am Abend.

"Rekordhalter" bei den Geschwindigkeitskontrollen war ein Fahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 61 km/h überschritt. Er war mit 161 km/h unterwegs, wie ein Sprecher sagte.