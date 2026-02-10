E-Autos werden hauptsächlich von Immobilienbesitzern gekauft

Coburg - Der Kauf eines Elektroautos ist in Deutschland bislang weitgehend Immobilieneigentümern vorbehalten. Nach einer Analyse der HUK Coburg werden 81 Prozent aller privat zugelassenen E-Autos von Menschen gefahren, die Haus oder Wohnung besitzen.

Klarer Trend: 59 Prozent der Großstädter finden Elektroautos mindestens gut, wenn nicht sehr gut. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Demnach haben 4,8 Prozent der Eigenheimbesitzer ein E-Auto, aber nur 1,6 Prozent derjenigen ohne Wohneigentum, wie der größte deutsche Kfz-Versicherer mitteilte.

Die Zahlen beziehen sich auf reine Batterieautos, Hybride sind nicht eingerechnet.

Das hängt nach Einschätzung des Unternehmens mit den Lademöglichkeiten zusammen: Besitzer von Garagen-Stellplätzen oder Carports fahren demnach sehr viel häufiger ein E-Auto als diejenigen, die auf der Straße parken.

"Wenn sich in den Großstädten Deutschlands die Lademöglichkeiten auch für Freiluftparker verbessern, könnte das also noch mal deutliche Zuwächse beim Zulauf der Elektromobilität bringen", kommentierte HUK-Vorstand Jörg Rheinländer.

Denn E-Autos sind laut einer begleitenden Umfrage in den Metropolen mit mehr als einer halben Million Einwohner eigentlich beliebter als im übrigen Deutschland: Demnach finden 59 Prozent der Großstädter Elektroautos gut oder sehr gut, aber nur 45 Prozent der Bewohner weniger großer Kommunen.

Dennoch steigen laut HUK die Bewohner der 15 größten deutschen Städte im Schnitt seltener auf ein Elektroauto um als Menschen, die außerhalb dieser Zentren oder auf dem Land wohnen.