Keine Narrenfreiheit im Straßenverkehr: Kostüme hinterm Steuer können teuer werden

München - Die fünfte Jahreszeit läuft auf Hochtouren. Doch auf der Straße endet die Narrenfreiheit. Auch das falsche Kostüm hinterm Steuer kann eine Geldstrafe und sogar Schlimmeres nach sich ziehen, wie der ADAC erklärt.

Bei der Verkleidung hinterm Steuer gibt es einige Regeln zu beachten. (Symbolfoto) © 123rf/vicu9

Grundsätzlich ist es zwar erlaubt, kostümiert Auto zu fahren. Doch das Outfit darf weder Sicht, Gehör noch Bewegungsfreiheit einschränken. Masken, verhüllte Gesichter oder sperrige Kopfbedeckungen sind tabu. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro.

Kommt es zu einem Unfall, kann es richtig teuer werden: Die Vollkaskoversicherung darf Leistungen kürzen, in der Haftpflicht droht sogar eine Mithaftung.

Natürlich gelten auch die Alkoholgrenzen während der Faschingszeit. 0,5 Promille am Steuer kosten mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Aufgepasst: Wer bereits mit 0,3 Promille einen Unfall verursacht oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt, begeht eine Straftat. Diese zieht eine empfindliche Geldstrafe und mindestens sechs Monate Führerscheinentzug nach sich.