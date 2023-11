Ferrari für 48 Millionen Euro versteigert! Die Experten-Analyse überrascht

New York - Ein Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 ist am Montag (Ortszeit) in New York für 51,7 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 48,3 Millionen Euro) versteigert worden. Es handelt sich um den zweithöchsten Betrag, der jemals für ein Auto auf einer Auktion bezahlt wurde, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.