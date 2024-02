Gefahr durch Masken? Dringender Karneval-Appell an Autofahrer

Frankfurt am Main - Wer an den kommenden großen Karneval- beziehungsweise Fastnachtsumzügen teilnehmen möchte, der sollte dem ADAC zufolge dringend davon absehen, vollständig kostümiert Auto zu fahren.

Zu den deutschlandweit größten Umzügen gehören der Kölner Rosenmontagszug und der Rosenmontagszug der Mainzer Fastnacht (beide am 12. Februar). Überregionale Bedeutung für viele Karnevalisten hat zudem der "Klaa Pariser Fastnachtszug", der stets am Faschingsdienstag (13. Februar) in dem Frankfurter Stadtteil Heddernheim stattfindet.