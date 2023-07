Gefährlicher Sicherheitsmangel! ADAC warnt Besitzer dieser China-Elektro-Kutsche

Der Ora "Funky Cat" weist laut ADAC einen erheblichen Sicherheitsmangel auf. © ADAC/Rudschies

Wie der ADAC in einer Mitteilung bekannt gab, ist es bei dem Auto möglich, den Ladestecker während des Ladevorgangs zu ziehen.

"Die Folge ist im Extremfall ein Knall, Funkenflug und Brandgeruch", heißt es. "Langfristig kann das zu einem Verschleiß der Kontakte und Erhitzung der Kontaktflächen führen."

Normalerweise ist der Stecker während des Ladevorgangs verriegelt. Erst wenn man ein Elektro-Fahrzeug entriegelt, wird auch der Stecker frei und der Ladevorgang wird gestoppt. Wenn man das Ladekabel nicht innerhalb von 15 Sekunden abzieht, wird es wieder verriegelt und der Wagen nimmt den Ladevorgang erneut auf.

"Im Gegensatz zu anderen Elektro-Fahrzeugen stoppt der Ora 'Funky Cat' in dieser Zeit aber den Ladevorgang nicht und es fließt weiter Strom", teilt der ADAC mit. "So ist es möglich, den Typ2-Ladestecker bei laufender Ladung unter Last herauszuziehen. Erst mit dem Abziehen des Ladesteckers wird das Laden gestoppt."

Aus Sicht des Automobilclubs stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar und ist nicht zulässig. Die Experten haben den Hersteller aufgefordert, die Funktionen zur Entriegelung und Beendigung des Ladevorgangs umgehend zu überarbeiten.