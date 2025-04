Polizei rüstet sich für "Carfreitag": Das erwartet die Tuning-Szene

Düsseldorf - Für Karfreitag hat Innenminister Herbert Reul (72, CDU ) landesweit Verkehrskontrollen der Polizei insbesondere an bekannten Treffpunkten der Tuning-Szene angekündigt.

"Carfreitag" ist Kontrolltag: Die Polizei in NRW wird auch in diesem Jahr wieder getunte Autos überprüfen. (Symbolbild) © Christian Knieps/dpa

"Karfreitag ist Kontrolltag, denn Sicherheit hat Vorfahrt", erklärte er in Düsseldorf. Als "Car-Friday" stehe dieser Tag nicht nur als traditioneller Saisonauftakt im Kalender der Tuning-Szene, sondern auch in dem der Polizei in Nordrhein-Westfalen.

Bei der landesweiten Kontrollaktion im vergangenen Jahr schrieben die Polizisten fast 3000 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 4000 Verwarngelder.

"Wer glaubt, dass es cool ist, sein Fahrzeug tiefer zu legen, kann das gerne machen, solange es verkehrssicher ist. Mir ist wichtig, dass jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist, sicher zu Hause ankommt", betonte er. Dafür gebe es klare Regeln, an die sich jeder zu halten habe.

Bei den Kontrollen würden die Beamten technischen Veränderungen oder Umbauten am Fahrzeug besonders in den Blick nehmen. Außerdem seien auch Geschwindigkeitskontrollen mit Lasermessgeräten geplant.