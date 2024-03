Posieren und provozieren: "Car-Freitag" ruft Autoposer im Südwesten an den Start!

Stuttgart - Während der Karfreitag für die Christen als stiller Feiertag zelebriert wird, ist er für die Autotuning-Szene der Startschuss in die Saison.

Am "Car-Freitag" posieren viele Autoposer mit ihren aufgemotzten Schlitten. © Felix Kästle/dpa

Am sogenannten Car-Freitag treffen PS-Liebhaber in Baden-Württemberg Jahr für Jahr auf ein Großaufgebot der Polizei. Die macht zwar stets bereits im Vorfeld klar, dass sie gegenüber Rasern und Posern keine Toleranz zeigen wird. Sogenannte Tuner und Poser kommen dennoch immer wieder in größerer Zahl zusammen.



Innenminister Strobl vertritt eine deutliche Meinung: "Motorleistung und Hirnleistung stehen zuweilen in einer erschreckenden Disproportionalität."

"Und wenn ein schwaches Hirn ein PS-starkes Auto steuert, ist das oft keine gute Kombination", kritisiert er.