Schockierende Testergebnisse: Diese acht Kindersitze sind lebensgefährlich

Berlin - Gerade beim Autofahren wünschen sich Eltern die maximale Sicherheit für ihre Kleinen. Dass man sich dabei nicht auf jeden Kindersitz verlassen sollte, zeigt jetzt eine schockierende Untersuchung von Stiftung Warentest, die einem Angst und Bange macht.

Der Sitz "Aiden 360°" von "Ding" hielt einem simulierten frontalen Auffahrunfall nicht stand. © © Stiftung Warentest

Die Testergebnisse sind mehr als besorgniserregend: Acht Sitze wurden von der Verbraucherorganisation geprüft, alle acht fielen aufgrund von erheblichen Sicherheitsmängeln komplett durch. Kein Wunder also, dass Stiftung Warentest nun vor diesen Modellen warnt: "Für Kinder, die in diesen Sitzen unterwegs sind, besteht im Ernstfall Lebensgefahr", schreiben die Tester in ihrem Bericht.

Genauer geht es um sieben Klone eines Sitzes, der bereits 2025 bei einer Untersuchung negativ auffiel, und eine Babyschale. Stiftung Warentest entdeckte baugleiche Modelle des "Reecle 360 (ZA 10 i-Size)" unter verschiedenen Markennamen im Internet.

Beim Test im vergangenen Oktober riss der Sitz von der Basis, als er rückwärts zur Fahrtrichtung angebracht war und sich ein Testdummy für ein rund drei Jahre altes Kind darin befand. Und das, obwohl das Modell dem Käufer verspricht, Kinder sicher vom Babyalter bis zu einer Körpergröße von 1,50 Meter zu transportieren.

Auch einer der geprüften Klon-Sitze riss sich von der Station los. Die anderen blieben zwar auf der Basis, allerdings lösten beziehungsweise verbogen sich bei ihnen die Haken für die Isofix-Anschlüsse im Auto.

Ergebnis: Im Crashtest schleuderten diese Sitze dann mitsamt der Basis durchs Fahrzeug.