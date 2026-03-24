Mehr als 20 Prozent! ADAC plant größte Beitragserhöhung in der Geschichte

München - Die Hilfe der "Gelben Engel" wird in Zukunft teurer: Der Automobilclub will die Jahresbeiträge seiner Mitglieder deutlich erhöhen.

Der ADAC plant die größte Beitragserhöhung in seiner Geschichte. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie "Welt" berichtet, will der ADAC die Preise im Schnitt um 20 Prozent anheben.

Statt 54 Euro sollen Basis-Mitglieder künftig 64 Euro zahlen. Bei Plus-Mitgliedern steigt der Beitrag um mehr als 21 Prozent von 94 Euro auf 114 Euro.

Besonders teuer wird es hingegen für Premium-Mitglieder. Statt derzeit 139 Euro sollen sie 174 Euro blechen, damit ihnen bei Pannen zu Hilfe geeilt wird - ein Plus von mehr als 25 Prozent.

Sollten die Pläne tatsächlich durchgesetzt werden, wäre dies die größte Beitragserhöhung in der Geschichte des Automobilclubs. Nach "Welt"-Informationen soll die Preiserhöhung am 23. Mai auf der ADAC-Hauptversammlung beschlossen werden. Offiziell ist das Ganze also noch nicht.