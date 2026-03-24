Mehr als 20 Prozent! ADAC plant größte Beitragserhöhung in der Geschichte
München - Die Hilfe der "Gelben Engel" wird in Zukunft teurer: Der Automobilclub will die Jahresbeiträge seiner Mitglieder deutlich erhöhen.
Wie "Welt" berichtet, will der ADAC die Preise im Schnitt um 20 Prozent anheben.
Statt 54 Euro sollen Basis-Mitglieder künftig 64 Euro zahlen. Bei Plus-Mitgliedern steigt der Beitrag um mehr als 21 Prozent von 94 Euro auf 114 Euro.
Besonders teuer wird es hingegen für Premium-Mitglieder. Statt derzeit 139 Euro sollen sie 174 Euro blechen, damit ihnen bei Pannen zu Hilfe geeilt wird - ein Plus von mehr als 25 Prozent.
Sollten die Pläne tatsächlich durchgesetzt werden, wäre dies die größte Beitragserhöhung in der Geschichte des Automobilclubs. Nach "Welt"-Informationen soll die Preiserhöhung am 23. Mai auf der ADAC-Hauptversammlung beschlossen werden. Offiziell ist das Ganze also noch nicht.
Die neuen Preise sollen aber erst 2027 in Kraft treten. Das wäre die erste Beitragserhöhung seit sechs Jahren.
"Nach sechs Jahren mit stetig steigenden Kosten muss auch der ADAC über eine Beitragsanpassung nachdenken, um Leistungen für Mitglieder in dieser hohen Zahl und mit der gewohnten hohen Qualität zu erbringen", erklärte eine Sprecherin des Automobilclubs.
Titelfoto: Robert Michael/dpa