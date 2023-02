Sinnlose Zerstörungswut: Mann trampelt teuren McLaren kaputt

Im Stadtteil Uxbridge an der Baker Road parkte George Gehdu, ein stadtbekannter Supersportwagenhändler, seinen McLaren 720S am Fahrbahnrand, als er sich beim Frisör auf der anderen Straßenseite die Haare schneiden ließ, wie er gegenüber Metro erklärte.

George Gehdus McLaren 720S bringt 720 PS auf die Straße. In London und auf Instagram ist der Händler ein kleiner Star. © Screenshots/Instagram/george_gve

Die Polizei wurde schnell zu dem Vorfall alarmiert und traf rechtzeitig an der Baker Road ein. Der nicht näher beschriebene Tatverdächtige konnte so umgehend festgenommen werden.

Dennoch sitzt der Verdächtige nicht in U-Haft, wie ein Polizeisprecher gegenüber Metro erklärte: "Die Ermittlungen sind in vollem Gange. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen." Der Mann kam also später am Tag wieder auf freien Fuß.

Wie groß der konkrete Schaden am 250.000-Euro-Schlitten ist, stand zunächst noch nicht fest. Laut den Schilderungen des McLaren-Fahrers "nahm er sich definitiv Zeit und versuchte, das Auto so weit wie möglich zu beschädigen".

George Gehdu will seine Autos - neben dem McLaren fährt er nämlich noch weitere Luxus-Karren - trotzdem weiterhin fahren und auch in Problemvierteln abstellen.

"Ich glaube immer noch, dass es gute Leute da draußen gibt. Es wird mich nicht davon abhalten, mein Auto an einen solchen Ort zu bringen", sagte er zu der britischen Zeitung.