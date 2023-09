IT-Störung behoben: VW schiebt Produktion wieder an

Wolfsburg - Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen der dpa.

Unter anderem im Wolfsburger VW-Werk stand die Produktion still. © dpa/Julian Stratenschulte

Wegen einer schweren IT-Störung konnten in einigen Werken vorerst keine Autos produziert werden.

Die Probleme traten am Mittwoch um die Mittagszeit auf und hatten nach Angaben eines IT-Dienstleisters weltweit Folgen auf die Fertigung von Volkswagen. Auch die Tochtergesellschaft Audi war betroffen. Ein Krisenstab wurde einberufen. Die Ursache blieb zunächst ungeklärt.

Die IT-Störung hatte das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stehe still, bestätigte am Abend ein Konzernsprecher.

"Wir können eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen", sagte der Sprecher.

Die vier fahrzeugproduzierenden Werke in Deutschland hätten stillgestanden - also Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen: "Die Störung besteht seit 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert. Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke."