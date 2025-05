VW-Mitarbeiterin zu drohendem Aus in Zwickau: "War ein Wechselbad der Gefühle"

Zwickau - Die deutsche Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Auch aus diesem Grund stand das VW-Werk in Zwickau , das seit Sommer 2020 ausschließlich E-Autos produziert, kurz vor dem Aus. In der ZDF-Sendung "Am Puls" spricht eine junge Zwickauerin über Sorgen und Hoffnungen. Wie geht es an ihrem Standort weiter?

Doch viele Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs - zahlreiche Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. "Es geht einfach um alles gerade", sagt Haferkorn in Hinblick auf die unsichere Lage. Und: Wie erst später bekannt wird, gab es Pläne der Geschäftsführung, das VW-Werk in Zwickau dichtzumachen - der Konflikt zwischen Betriebsrat und dem VW-Management drohte zu eskalieren, berichtet das ZDF.

Das VW-Werk in Zwickau: Die Produktion soll komplett umgeschichtet werden. Das Werk soll sich um das Recycling von alten Autos kümmern. © Kristin Schmidt

Einige Wochen später, Anfang 2025: Das drohende Aus des VW-Werks in Zwickau ist abgewendet. Es kommt zu einer Einigung im Tarifkonflikt. "Wir können sechs Jahre erstmal aufatmen. Aber was passiert nach den sechs Jahren?", fragt sich Haferkorn. Sie sieht die Politik und die VW-Vorstände in der Verantwortung.

Die Zwickauerin bestätigt, dass das VW-Werk kurz vor dem Aus stand. "Es war ein Wechselbad der Gefühle. Man konnte das alles irgendwie überhaupt nicht einordnen." Schlussendlich einigte sich VW darauf, zu sparen, das Werk in Zwickau aber zu behalten.



Die Idee: Die Produktion wird umgeschichtet. Der VW Golf wird künftig in Mexiko gebaut. Der Standort in Zwickau gibt die Produktion des ID.4 und des ID.3 ab. Nur der Elektro-SUV von Audi bleibt in der Stadt. Zusätzlich sollen alte Autos in Zwickau recycelt werden.