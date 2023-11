Papst Franziskus fährt auf E-Autos aus Sachsen ab

Papst Franziskus (86) bekam in dieser Woche E-Autos aus Sachsen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

In dieser Woche wurden zwei Fahrzeuge vom Typ ID.3 an Papst Franziskus (86) übergeben. Beide seien in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gefertigt worden, sagte ein Sprecher von Volkswagen Sachsen am Donnerstag auf Nachfrage.

Das Gros der weiteren für den Vatikan bestimmten Fahrzeuge vom Typ ID.3, ID.4 und ID.5, die ab Anfang 2024 ausgeliefert werden, würden am Standort Zwickau produziert.



Der Vatikan will seine staatlichen Fahrzeuge schrittweise durch Elektrofahrzeuge der Marken VW und Skoda ersetzen. Die gesamte Fahrzeugflotte soll so bis 2030 in dem kleinsten Staat der Welt CO₂-neutral werden.