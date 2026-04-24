Audi-Chef setzt trotz hartem Wettbewerb auf China: Schlüsselmarkt für Premiumautos

Ingolstadt/Peking - Audi-Chef Gernot Döllner sieht China trotz des schwierigen Marktumfelds als entscheidenden Wachstumsmarkt für das Premiumgeschäft des Autobauers.

Der Autobauer Audi – hier ein Modell Q8 bei der Gaikindo Indonesia International Auto Show – sieht sich in China wieder in der Position des Herausforderers. © Juni Kriswanto/AFP

Der Premium-Markt werde weltweit "eigentlich nur noch in China wachsen", sagte Döllner der Deutschen Presse-Agentur auf der Pekinger Automesse.

Der chinesische Premium-Markt wird nach Einschätzung Döllners in den kommenden zehn Jahren um rund 40 Prozent zulegen.

Im Rest der Welt bewege sich das Premiumsegment dagegen eher seitwärts. Gleichzeitig sei der Wettbewerb in China deutlich härter geworden.

Neue chinesische Hersteller positionierten sich erfolgreich im Premiumbereich. Audi sei nun "wieder in der Position, ein Stück der Challenger zu sein und gegen die den Wettbewerb anzunehmen".

Zugleich räumte Döllner ein, dass die Ingolstädter VW-Tochter in der Volksrepublik weiter aufholen müsse. Der Umbau der Marke mit den vier Ringen in Richtung NEV stehe noch vor großen Schritten, sagte er.