16 Tote und neun Verletzte bei Wohnhausbrand in beliebtem Touristenort

Dubai - Bei einem Wohnhausbrand in Dubai verloren 16 Menschen am Samstag ihr Leben. Neun weitere wurden verletzt. Behörden zufolge könnte die Schuld bei dem Eigentümer des Gebäudes liegen.

Das Feuer brach im vierten Stock aus. © Jon Gambrell/AP

"Ich habe so viel Rauch gesehen und einen lauten Knall gehört. Aus einigen Wohnungen schlugen Flammen und Rauch", erinnerte sich Salinga Gudu (55), einer der Helfer, gegenüber der Zeitung "The National".

Wie lokale Medien am Sonntag unter Berufung auf den Zivilschutz in Dubai berichteten, brach das Feuer am frühen Samstagnachmittag im vierten Stock aus. Das Gebäude ist in einem der ältesten Stadtteile Dubais und dieser ist dicht besiedelt von Wanderarbeitern und Händlern.

Gudu, Sticker in dem von Restaurants und Schneiderein gefüllten Wohngebiet, eilte auf die Straße, als er die "Feuer"-Rufe hörte. Sein jüngerer Bruder (48) arbeitete in genau diesem Gebäude im Erdgeschoss.

"Ich hatte solche Angst, weil das das Gebäude ist, in dem mein Bruder arbeitet. Er ging hinauf, um zu helfen, und kam nie wieder herunter", erzählte der 55-jährige Inder. "Wenn ich dort drinnen gewesen wäre, hätte ich ihm nicht erlaubt, wieder hinaufzugehen." Gudus Bruder starb bei dem Versuch, eingeschlossene Bewohner zu retten.

Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. Rettungskräfte konnten jedoch nur einige Anwohner retten, für andere kam jede Hilfe zu spät.

Insgesamt 16 Menschen starben bei dem Unglück. Neun weitere Bewohner wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.