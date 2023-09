44-Jährige zeigt krasse Transformation und beweist: Ein Wandel ist auch nach den 20ern möglich!

Shannon Collins (44) ist inzwischen kaum noch wiederzuerkennen. © Montage: Instagram/thegymnurse

Zwar war Collins nie krankhaft fettleibig, dennoch fühlte sie sich in ihren 30ern nicht mehr wohl im eigenen Körper. Die Wohlfühlpfunde wurden zur Last.

Doch dann legte die inzwischen 44-Jährige eine Transformation hin, die nicht vielen gelingt. Sie wurde zur Fitness-Fanatikerin, begeistert ihre Fans inzwischen mit ihrem Bizeps und Sixpack.

Übrigens: Fans hat die Training-liebende Mama mittlerweile so einige! Alleine auf Instagram folgen Collins mehr als 140.000 User. Dort teilt sie regelmäßig Bilder von sich und berichtet, wie ihre Verwandlung gelang und wie ein gesunder Lebensstil aussieht.

"Wenn ihr nach einer Diätphase wieder an Gewicht zunehmt, habt ihr danach entweder einen Kalorien-Überschuss, habt durch den Verzicht auf Kohlenhydrate eine Menge Wasser (nicht unbedingt Fett) verloren oder habt euren Körper an einen Punkt gebracht, an dem er nie sein sollte", erklärt sie ihren Followern in einem Post neben einem Transformationsfoto von sich.

Sie versucht ihren Fans klarzumachen, dass es stets wichtig ist, wie man sich in seinem Körper wohlfühlt und dass man auch nicht zu viel von sich verlangen sollte.