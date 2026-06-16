85-Jährige schuftet im Kino, um über die Runden zu kommen: Heimliches Video ändert alles

Maryville (USA) - Was eine junge Frau in einem Kino im US-Bundesstaat Tennessee sehen musste, traf sie direkt ins Herz: Eine alte Frau, die schon längst im wohlverdienten Ruhestand sein sollte, rackerte sich vor ihren Augen ab. Und das nur, weil sie sonst gar nicht über die Runden kommen würde. Ein heimliches Video ändert nun aber alles.

Mary Ellen Eron rackerte sich in einem Kino in den USA ab - obwohl sie bereits 85 Jahre alt war. © Screenshot/gofundme.com/f/help-an-elderly-theater-worker-enjoy-retirement

TikTokerin Brooklyn Green entdeckte die fremde Frau während eines Besuchs in einem Kino in Maryville. Schwer bepackt mit einem Müllsack und Reinigungswagen schuftete die Seniorin im Saal, während sich die Gäste einen schönen Abend machten.

"Niemand hat es verdient, in diesem Alter noch arbeiten zu müssen", schreibt Brooklyn zu ihrem Video, was die alte Frau zeigt. "Sie schien sich körperlich nicht wohlzufühlen, besonders angesichts der harten Arbeit, die sie verrichtete."

Wie sie laut New York Post später erfuhr, arbeitete die betagte Mitarbeiterin namens Mary Ellen Eron bereits seit fast einem halben Jahrhundert im Kino. Sieben Tage die Woche packte die 85-Jährige im Schichtdienst an, um sich über Wasser zu halten.

Schnell stand für die 21-Jährige fest, dass die Fremde es verdient hatte, nun endlich ihren Lebensabend zu genießen. Nachdem ihr Clip im Netz viral ging und millionenfach geklickt worden war, startet Brooklyn eine Spendenkampagne für Mary Ellen. "Lasst uns dieser wunderbaren Frau heimlich den Ruhestand ermöglichen."

Und die User folgten ihrem Ruf: Seit Ende Mai sind insgesamt 146.282 US-Dollar (umgerechnet rund 126.100 Euro) dank der über 7500 Spender zusammengekommen.