"Es wird cool sein, jemanden zu töten": Junger Mann nach SMS schuldig gesprochen

London - Ein Norweger schickte seiner Freundin eine verdächtige SMS - kurz darauf schnappte die Polizei zu. Nun wurde der junge Mann wegen Verschwörung zum Mord schuldig gesprochen.

Johannes Kongsnes Natland (19) war nach England gereist, um einen unbekannten Menschen zu erschießen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Counter Terrorism Policing

Wie The Guardian berichtet, war Johannes Kongsnes Natland (19) im März 2025 nach England gereist - um einen Menschen für 25.000 Euro zu erschießen.

Wer das mutmaßliche Opfer des Anschlags sein sollte, ist nach wie vor unklar.

Hinter dem Auftragsmord soll nach den Ermittlungen das schwedische Foxtrot-Netzwerk stehen. Der kriminellen Gruppierung werden Verbindungen zum iranischen Mullah-Regime nachgesagt.

In den Fokus der Ermittler geriet Natland vor allem durch eine SMS an seine Freundin. Darin schrieb er: "Es wird irgendwie cool sein, jemanden zu töten". Wenig später nahmen Polizisten den Norweger in einem Hotel fest.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers entdeckten die Beamten eine Plastiktüte mit einer halbautomatischen Pistole, einem Revolver sowie Munition.