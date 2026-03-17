Nach heftigem Luftangriff auf Klinik: Taliban sprechen von 400 Toten

Kabul (Afghanistan) - Im Schatten des Iran-Krieges führt Pakistan einen "offenen Krieg" gegen Afghanistan . Nun wurden bei einem Angriff auf die Hauptstadt offenbar 400 Menschen getötet.

Feuerwehrleute am Ort des Geschehens in Kabul. © Siddiqullah Alizai/AP/dpa

Es ist eine neue Eskalationsstufe im Krieg der beiden Länder. Die Taliban werfen Pakistan vor, gezielt zivile Einrichtungen zu bombardieren.

Bei einem schweren Angriff auf eine Klinik in Kabul am Montagabend seien 400 Menschen ums Leben gekommen und etwa 250 verletzt worden. Bilder lokaler TV-Sender zeigten Gebäude in Flammen und Feuerwehrleute beim Löscheinsatz. Später wurden Leichen aus den Trümmern getragen.

Pakistan wies die Darstellung zurück. Man greife stets nur militärische Ziele an, hieß es. Möglicherweise sei es aber zu einer Verwechslung gekommen - auf dem Gelände der Klinik befand sich früher eine Kaserne.

Der UN-Gesandte für Menschenrechte in Afghanistan, Richard Bennett, zeigte sich in einem X-Beitrag "bestürzt über jüngste Berichte über Luftangriffe Pakistans in Afghanistan und die daraus resultierenden zivilen Opfer".

Erst vor wenigen Tagen hatte Pakistan Ziele in Afghanistan angegriffen. Die Taliban griffen ihrerseits ebenfalls Ziele in Pakistan an, darunter auch in der Hauptstadt Islamabad.