Pakistan verkündet "offenen Krieg" gegen Afghanistan

Islamabad - Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif (76) spricht im Konflikt mit Afghanistan von einem "offenen Krieg".

Afghanische Anwohner neben einem beschädigten Auto am Ort eines grenzüberschreitenden Angriffs in der Provinz Nangarhar. © Hedayat Shah/AP/dpa

Auf der Plattform X warf er den afghanischen Taliban vor, als Stellvertreter Indiens zu agieren.

Pakistan habe auf Frieden innerhalb der Region gehofft, sehe seine Geduld nun aber erschöpft.

Islamabad beschuldigt Kabul seit Längerem, Terroristen zu dulden, was Afghanistan klar zurückweist.

Zuletzt verschlechterten sich die diplomatischen Beziehungen noch weiter. Nach zunehmenden Spannungen und vereinzelten Gefechten im Herbst griff Pakistan kürzlich weitere Ziele in Afghanistan an. Dabei kam es auch zu mehreren Toten.

In der Nacht bombardierte die pakistanische Luftwaffe nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen, darunter auch Ziele in Kabul sowie in Kandahar und Paktia.

Die Taliban sprechen bereits von einer Gegenoffensive, die inzwischen eingeleitet worden sei.