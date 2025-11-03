Schweres Erdbeben in Afghanistan: Über 700 Verletzte und mindestens 27 Tote

Kabul (Afghanistan) - Im Norden Afghanistans bebte am späten Sonntagabend die Erde. Es wurden mehrere Tote und Verletzte gemeldet.

Verletzte werden nach dem Erdbeben im Krankenhaus behandelt. © Sirat Noori/AP/dpa

Bei dem Erdbeben sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen und über 730 verletzt worden.

In den Provinzen Balch und Samangan gab es Opfer.

Wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews unter Berufung eines Behördensprechers berichtete, wurden in der Provinz Badachschan zudem rund 800 Häuser zerstört oder beschädigt. Auch der afghanische Rote Halbmond berichtete von schweren Schäden. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in einer Tiefe von 28 Kilometern. Wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten, sind in Kabul ebenfalls Erschütterungen zu spüren gewesen.

Nach Angaben des nationalen Energieversorgungsunternehmens kam es zu Schäden an Stromleitungen im Norden des Landes und damit zu Stromausfällen in mehreren Provinzen des Landes. Auch in Kabul habe es Probleme mit der Stromversorgung gegeben.

Erst im September war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben gekommen, bei dem mehr als 2000 Personen ums Leben kamen.