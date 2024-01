Todesangst im Gehege: Mann verliert Arm nach Kampf mit Bär

Chiang Mai (Thialand) - Ein Mann, der als Freiwilliger in einer Wildtierstiftung in Thailand arbeitet, wurde bei seiner Arbeit von einem Asiatischen Schwarzbären schwer verletzt.

Stefan S. (32) schnitt sich selbst den Arm ab, um dem Bären zu entkommen. © Screenshot/X/thaitvnews

Der Vorfall ereignete sich der Bangkok Post zufolge beim Füttern eines Schwarzbären in einem Tiergehege im Chiang Dao Bezirk in Chiang Mai (Thailand) am Donnerstagnachmittag. Der 32-jährige Stefan S. wurde gebissen, als er seinen Arm in den Bärenkäfig steckte, um das mächtige Tier zu füttern.



Das Tier habe nicht mehr von dem aus der Schweiz stammenden Volontär abgelassen, woraufhin der 32-Jährige aus Angst um sein Leben seinen rechten Unterarm mit einem Messer abtrennte, um sich zu befreien.

Zeugen des Vorfalls leisteten Erste Hilfe und brachten Stefan in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Später wurde der Schwerverletzte in eine Privatklinik verlegt, wo er operiert wurde.

Der Arm war vom Ellenbogen abwärts nicht mehr zu retten. Den abgetrennten Körperteil fand man später im "zerrissenen Zustand" im Gehege.