Alleine im Wald voller Bären: Kleiner Junge überlebt drei Tage in der Wildnis

Rumänien - Seine Rettung grenzt an ein Wunder: Tagelang fehlte von dem fünfjährigen Alex jede Spur. Der Junge verschwand in den rumänischen Karpaten, einem riesigen Waldgebiet, in dem Tausende Bären leben. Nach drei Tagen fanden Einsatzkräfte das Kind lebend und unverletzt auf.

Der kleine Junge hatte sich in dem riesigen Waldgebiet verirrt. (Symbolbild) © 123rf/electroepil

Die Hoffnung, ihn noch zu finden, schwand von Tag zu Tag, doch sie gaben nicht auf: Hunderte Menschen, darunter Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten, Förster und Dutzende Freiwillige, hatten in den vergangenen Tagen in der Region Siebenbürgen (Rumänien) nach dem kleinen Alex gesucht.

Wie unter anderem der britische "Mirror" berichtete, war das Kind am Montag (11. Mai) spurlos verschwunden. Demnach hatte Alex' Vater seinen Sohn mitgenommen, als er am Waldrand an einem Elektrozaun arbeitete, und den Fünfjährigen dabei für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen.

Das Kind sei in ein Gebüsch gelaufen und plötzlich wie vom Erdboden verschluckt gewesen.

Als bei Einbruch der Dunkelheit immer noch jede Spur von dem Jungen fehlte, alarmierte sein Vater schließlich die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte, um den Kleinen in dem riesigen, unübersichtlichen Areal finden zu können.

Denn neben eisigen Temperaturen und sintflutartigen Regenfällen lauerten in dem Gebiet noch weitaus größere Gefahren: In den Karpaten ist die größte Population wilder Braunbären in Europa beheimatet.