Angriff auf Einwohner verhindert: Eisbär auf Spitzbergen erschossen

Alles in Kürze

Um Einwohner am Kongsfjord vor einem Eisbären-Angriff zu schützen, wurde das Tier erschossen. (Symbolfoto) © Romas Dabrukas/AP/dpa

Der Polizei wurde nach Angaben der örtlichen Behörden gemeldet, dass damit ein Angriff eines Raubtiers auf eine Gruppe Einwohner am Kongsfjord im Nordwesten der norwegischen Inselgruppe verhindert werden sollte.

Der oberste Beamte von Spitzbergen, der sogenannte Sysselmester Lars Fause, leitete Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls ein.

Der Eisbär wurde den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag auf der Blomstrand-Halbinsel in der Nähe des kleinen Ortes Ny-Ålesund erschossen. Es handelte sich um ein vier Jahre altes Männchen, das zu Untersuchungen in den Hauptort von Spitzbergen, Longyearbyen, gebracht wurde.

Spitzbergen gehört zu Norwegen, liegt aber Hunderte Kilometer weiter nördlich am Nordpolarmeer. Forschern zufolge gibt es heutzutage schätzungsweise 2300 bis 4100 Eisbären in der gesamten Barentssee-Region, die sich bis nach Russland erstreckt.