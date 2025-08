Frau (73) will nur den Müll rausbringen, plötzlich greift ein Bär an

"Eine 73-jährige Frau wurde am Donnerstagabend mit Kopfverletzungen am Eingang der Einrichtung liegend aufgefunden", so ein Sprecher der Polizei der Region Akita, wie die South China Morning Post berichtet.

Im Jahr davor waren es sogar 219 Attacken und sechs Todesopfer. Immer häufiger wagen sich die Tiere aus den Bergen in die Nähe von Wohnhäusern - und das nicht ohne Grund.

"Der Klimawandel und steigende Temperaturen führen dazu, dass Bären nicht mehr so lange wie früher Winterschlaf halten und in einigen Fällen sogar ganz darauf verzichten", erklärte Kevin Short, Naturforscher und ehemaliger Professor für Kulturanthropologie an der Tokyo University of Information Sciences.