Anwältin lässt kleine Mädchen (3 & 7) allein am Strand zurück

Upham Beach Park (USA) - Wegen Kindesvernachlässigung muss sich eine Anwältin im US-Bundesstaat Kalifornien verantworten. Patricia Anne Bronson (41) ließ zwei kleine Mädchen bis zu 45 Minuten allein am Strand zurück. Die Dreijährige stand dort schon hüfthoch im Wasser.

Patricia Anne Bronson (41) muss sich wegen Kindesvernachlässigung verantworten. © Pinellas County Sheriff's Office

Laut einem Bericht von Law and Crime ließ die 41-Jährige an einem Samstag zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren an einem beliebten Strand sich selbst.

Bis zu 45 Minuten lang waren die Kids dort allein. Badegäste hatten schließlich die Polizei verständigt, als ihnen die Anwesenheit der Kinder ohne Erziehungsberechtigte bewusst wurde.

Als das ältere Mädchen gefragt wurde, wo denn ihr jüngeres Schwesterchen sei, zeigte sie zum Meer.

Dort stand die Dreijährige hüfthoch im Wasser, war glücklicherweise unverletzt geblieben. Eine Zeugin hatte Bronson zudem dabei beobachtet, wie sie die Kinder am Strand abgesetzt hatte und davongefahren war.

Die Rechtsanwältin wurde festgenommen. Sie erwartet nun eine Anklage wegen Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht, da sie als "Betreuerin" der Kinder gemeldet war.

Es wurde jedoch bisher nicht öffentlich bekannt, ob sie eine Angehörige ist oder die Kinder eines Bekannten hütete.