Warum haben die Nazis über 4000 rote Bücher nach Argentinien verschifft?

Buenos Aires - Nach dem spektakulären Fund von Holzkisten voller Nazi-Zeug in Argentinien läuft die Untersuchung der alten Dokumente auf Hochtouren.

Alles in Kürze

Bevor die Fundstücke aus der NS-Zeit genauestens analysiert werden können, werden die Dokumente von Spezialisten gereinigt und anschließend digitalisiert. © Corte Suprema de Justicia de la Nación

Durch Zufall wurden Mitte Mai mehrere Boxen mit Materialien aus der NS-Zeit im Keller des Obersten Gerichtshofs in Buenos Aires gefunden. Die Rede war von einer "Entdeckung von weltweiter Bedeutung", die zur "Aufklärung von Ereignissen im Zusammenhang mit dem Holocaust" beitragen könne.



Seither arbeitet ein Expertenteam unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an der Reinigung, Digitalisierung und Inventarisierung der Fundstücke.

Während eine detaillierte Analyse zwar erst im Anschluss an diese aufwendige Aufbereitung erfolgen soll, kamen dennoch bereits interessante Dinge ans Licht, wie der Oberste Gerichtshof am Freitag mitteilte.

Demnach konnten neben etlichen Briefmarken und Postkarten voller Hakenkreuze bereits über 4600 Ausweise der "Deutschen Arbeitsfront" (DAF) gesichert werden. Diese Organisation trat an die Stelle der traditionellen deutschen Gewerkschaften, deren Häuser Adolf Hitler am 2. Mai 1933 von SA- und SS-Trupps besetzen und zerschlagen ließ.

Die DAF fungierte fortan als Mittel, um die Arbeiterbewegung fest an die NS-Ideologie zu binden. Ihre Mitglieder verloren zudem ihr Streikrecht. Von mindestens 4600 der insgesamt 23 Millionen DAF-Mitglieder liegen nun die roten Mitgliedsbücher in der argentinischen Hauptstadt, in denen sich sämtliche persönlichen Daten sowie einzelne Beitragszahlungen nachvollziehen lassen.