Ausraster im Urlaub: Tourist zerschlägt Weinflaschen im Supermarkt

Pattaya (Thailand) - Was hat er sich dabei nur gedacht? Ein Belgier wurde gefilmt, wie er in einem thailändischen Supermarkt für Chaos sorgte.

Der Unangenehm-Tourist zerschlug zahlreiche Weinflaschen und freute sich auch noch. © Montage: Instagram/mrbochkarev

Erst geht der Tourist zur Kasse und will bezahlen, dann dreht er durch, übergießt sich mit Cola und fängt an zu randalieren.

So geschehen in einem Supermarkt in Pattaya (Thailand) vor wenigen Tagen. Der russische Reiseblogger Gleb "mrbochkarev" Botschkarew filmte den befremdlichen Vorfall.

In dem Video ist zu sehen, wie der Problem-Tourist seelenruhig am Weinregal steht, einzelne Flaschen nimmt und sie auf den Boden wirft. Fröhlich steht er inmitten der Scherben und grinst. Schuhe trägt er dabei nicht. Derweil verlassen Kunden und Mitarbeiter das Geschäft.

Wenig später ist auch schon die Polizei vor Ort, holt den Mann aus dem Laden, legt ihm Handschellen an. Dann verfrachten die Beamten den Belgier auf einen Polizei-Pickup und fahren mit ihm fort. Die Freude am Zerstören währte nur kurz.