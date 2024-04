Angreifer von Sydney identifiziert! Hatte er gezielt Frauen im Visier?

Sydney - Nach der grausamen Messerattacke in einem Einkaufszentrum in Sydney gehen die Ermittler nicht von einem Terrorakt aus. Stattdessen soll der Täter ein anderes Motiv gehabt haben.

"Die Videos sprechen für sich selbst", sagte Karen Webb, Polizeipräsidentin von New South Wales. "Mir und den Ermittlern ist bewusst, dass das ein Bereich ist, der uns interessiert - dass der Täter sich auf Frauen konzentriert und Männer gemieden hat", sagte sie dem nationalen Fernsehsender ABC .

Doch ganz so wahllos ging Cauchi offenbar nicht vor: Auf Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, sieht man wie er mit dem Messer durch die stark besuchte Shopping-Meile stürmt und überwiegend weibliche Opfer verfolgt.

Er tötete sechs Menschen, verletzte viele weitere schwer. Dann wurde er von der mutigen Polizeikommissarin Amy Scott aufgespürt und erschossen. Zwei Tage nach dem Anschlag auf das Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Stadtteil Bondi gab die Polizei am Montag ein erstes Update zu dem australischen Messerangreifer, der als Joel Cauchi (40) identifiziert wurde.

Hunderte Menschen mussten aus dem Einkaufszentrum evakuiert werden, nachdem Zeugen einen Mann im "Tötungsrausch" gesehen hatten. © David Gray/AFP

Webb betonte, dass die Polizei nicht wissen könne, was der Angreifer, der von einem Polizeibeamten erschossen wurde, im Kopf hatte. "Deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Ermittler so viel Zeit damit verbringen, diejenigen zu befragen, die ihn kennen", sagte er.

In Cauchis Facebook-Profil hieß es, er stamme aus Toowoomba in der Nähe von Brisbane und habe eine örtliche High School und Universität besucht.



Nach Angaben seiner Eltern litt er seit seiner Jugend an psychischen Problemen. Sein Vater Andrew Cauchi (76) sagte den örtlichen Medien, er sei "untröstlich" und wisse nicht, was seinen Sohn zum Mord getrieben habe.

"Das ist so schrecklich, dass ich es nicht einmal erklären kann", sagte der sichtlich verzweifelte Mann Reportern vor seinem Haus in Queensland. "Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um meinem Sohn zu helfen. Es tut mir leid, ich kann nichts tun oder sagen, um die Toten zurückzubringen."

Außerdem ergänzte er: "Er ist mein Sohn, und ich liebe ein Monster. Für Sie ist er ein Monster, für mich war er ein sehr kranker Junge."