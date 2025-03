Angst vor "Alfred": Riesiger Sturm steuert auf Land zu - bereits Tausende ohne Strom

Brisbane (Queensland, Australien) - An der Ostküste Australiens haben erste Ausläufer des heftigen Zyklons "Alfred" die dicht besiedelte Küste erreicht und Strommasten umgerissen. Tausende Menschen im Süden von Queensland und im Norden von New South Wales seien bereits ohne Strom, berichtete der australische Sender ABC .

Starker Wellengang ist bei Snapper Rocks an der Gold Coast zu sehen. Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wird ein tropischer Wirbelsturm erwartet. © Jason O'brien/AAP/dpa

Das "zerstörerische Zentrum" des Tropensturms wird nach neuesten Berechnungen des Bureau of Meteorology (BoM) voraussichtlich am morgigen späten Freitagabend oder Samstagmorgen (Ortszeit) nahe Brisbane auf Land treffen.

Zyklone erreichen in dieser Region nur sehr selten die Küste: "Alfred" ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der dort auf Land zusteuert. Seit Tagen laufen Vorbereitungen, um Anwohner in Sicherheit zu bringen und Häuser zu sichern. In den Medien ist "Alfred" absolutes Top-Thema, Reporter berichten rund um die Uhr aus dem Sturmgebiet.

Die meisten Schulen bleiben in den nächsten Tagen geschlossen. Auch der Flugverkehr in der Region soll eingestellt werden, Hunderte Supermärkte haben dichtgemacht. Mehrere wichtige Sport-Events wurden verschoben.

Die Einsatzkräfte forderten Bewohner mehrerer Ortschaften auf, bis zum Abend ihre Häuser zu verlassen. "Sie müssen sich vor diesem Zeitpunkt in Sicherheit bringen, da durch die prognostizierten starken Regenfälle die Evakuierungsrouten unpassierbar werden", teilte die Katastrophenhilfe mit.