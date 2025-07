Deutsche Backpackerin in Australien verschwunden: Polizei findet Carolinas Auto

Von Carolina Wilga (26) fehlt noch immer jede Spur. © Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa

Wie "The West Australian" berichtete, wurde das Fahrzeug am Donnerstag gegen 13.10 Uhr (Ortszeit) in der Nähe des Naturschutzgebietes Karroun Hill entdeckt - also etwa 100 bis 200 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Wilga zuletzt gesehen wurde.

"Es wird vermutet, dass es mechanische Probleme gab", erklärte eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber dem Nachrichtenportal.

Leider sei Wilga nicht vor Ort gewesen. "Die Suche nach ihr wird fortgesetzt, und es werden zusätzliche Kräfte in das Gebiet entsandt." Auch wurden Beamte im ganzen Land über das Verschwinden der jungen Frau informiert und helfen bei den Ermittlungen.

Inzwischen ist es fast zwei Wochen her, dass die 26-Jährige zuletzt in einem Supermarkt im australischen Beacon gesichtet wurde. Einen Tag zuvor, am 28. Juni, hatte sie noch ein Geschäft in Tooday besucht, legte auf ihrer Weiterfahrt einen Zwischenstopp in Dowerin ein.

Wilgas Telefon ist ausgeschaltet - sehr untypisch für die junge Frau, die regelmäßig im Kontakt mit ihrer Familie in Deutschland stand.