Vermisste deutsche Backpackerin nach 12 Tagen in der Wildnis lebend gefunden

Alles in Kürze

Nach einer groß angelegten Suchaktion, bei der auch Unterstützung aus der Luft eingesetzt wurde, wurde die 26-Jährige von einem Passanten am Rande des Karroun Hill Nature Reserve entdeckt.

Doch nur einen Tag nachdem ihr verlassener Van tief im abgelegenen Naturschutzgebiet von Karroun Hill entdeckt wurde, wurde Carolina am Freitagnachmittag (Ortszeit) lebend mitten im Outback Westaustraliens aufgespürt.

Zwölf Tage lang fehlte von der jungen Rucksacktouristin jede Spur, ihre Familie war in großer Sorge.

Carolina W. (26) wurde lebend im Outback von Westaustralien gefunden und wird jetzt in ein Krankenhaus gebracht. © Abc/ABC/AAP/dpa

Ein Polizeisprecher erklärte, dass sie "sicher und wohlauf" gefunden wurde. Sie sei nun auf dem Weg zu einem Krankenhaus in Perth, um medizinisch versorgt zu werden.

"Sie hat einige Verletzungen, wurde von Mücken geplagt und hat eine unglaublich traumatische Erfahrung hinter sich", so der Sprecher weiter.

Was sie genau in die Wildnis geführt hat und was ihr passiert ist, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Ihre Familie wurde über ihren Zustand informiert.

Der Premierminister von Westaustralien, Roger Cook, bedankte sich auf Facebook bei allen Helfern, die an der Suche beteiligt waren.