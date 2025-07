Raubtier-Attacke im Zoo: Frau verliert Arm nach Löwen-Angriff

Queensland (Australien) - Eine Frau wurde am Sonntagmorgen in einem australischen Zoo von einem Tier brutal attackiert. Sie soll gravierende Verletzungen davon getragen haben.

Während sie die Mitarbeiter beobachtete, packte der Angreifer sie am Arm und fügte ihr schwere Verletzungen zu. Laut " DailyMail " soll es sich bei dem Tier um einen Löwen handeln.

Laut dem Zoo aus Queensland sei die Frau mit Sicherheitsprotokollen im Umgang mit potenziell gefährlichen Tieren bestens vertraut. Doch aus noch ungeklärter Ursache griff ein Tier sie plötzlich an.

Demnach habe die Frau Tierpflegern bei ihrer Arbeit im Raubtiergehege zugeschaut, wie sie es "in den letzten 20 Jahren viele, viele Male getan" hat.

Wie der Darling Downs Zoo in einem Statement auf Facebook mitteilte, ereignete sich der Angriff am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr (Ortszeit).

Die Verletzte wurde umgehend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Brisbane geflogen, wo sie operiert wurde. Wie "DailyMail" weiter berichtet, soll die Frau ihren Arm verloren haben, inzwischen aber in stabilem Zustand sein.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Zoo machte jedoch in einem Update auf Facebook klar, dass das Tier nicht eingeschläfert wird. Bis Dienstag bleibt der Zoo geschlossen.