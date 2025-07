Große Sorge um Carolina (26): Deutsche Rucksacktouristin in Australien vermisst

Alles in Kürze

Seit dem 29. Juni haben weder ihre Freunde noch ihre Familie etwas von ihr gehört. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Western Australia Police Force

Zuletzt wurde Carolina Wilga am 28. Juni in einem Supermarkt in der Stadt Toodyay gesehen. Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur, wie das australische Online-Nachrichtenportal news.com.au berichtet.

Seit dem 29. Juni haben weder ihre Freunde noch ihre Familie etwas von ihr gehört. Dabei hielt die 26-Jährige sonst regelmäßig Kontakt zu ihren Liebsten.

Die Polizei geht davon aus, dass sie sich zuletzt in der Nähe von Beacon im Wheatbelt aufgehalten hat, bevor der Kontakt plötzlich abbrach und sie als vermisst gemeldet wurde.

Carolina ist seit zwei Jahren als Rucksacktouristin in Australien unterwegs. Sie übernachtet meist in Hostels und verdient ihren Lebensunterhalt mit Jobs in Bergwerken.