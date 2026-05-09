14 Monate alter Junge atmet Dekopulver für Kuchen ein - jetzt liegt er im Koma
Brisbane (Australien) - Ein Küchenunfall sorgt in Australien derzeit für Bestürzung. Ein 14 Monate alter Junge hatte Dekopulver, das zum Verzieren eines Kuchens gedacht war, eingeatmet. Nun kämpft er ums Überleben.
Katie Robinson stand Anfang der Woche in ihrer Küche und war gerade dabei, einen Kuchen für den ersten Geburtstag des Sohnes ihrer Freundin Rochelle Evrard zu backen. Doch tragischerweise verwandelte sich Katies Back-Routine in einen Albtraum.
Ihr 14 Monate alter Sohn Dusty hielt sich zeitgleich mit ihr in der Küche auf, dabei muss er offenbar mit den Back-Utensilien in Berührung gekommen sein. Denn Dusty atmete plötzlich Goldstaubpulver ein, das zum Verzieren des Geburtstagskuchens gedacht war.
Fatal, wie Katies Freundin Rochelle in einem "GoFundMe"-Beitrag erklärt: "Wenn das Pulver mit Wasser vermischt wird, verwandelt es sich in eine Paste – und verstopfte so sofort Dustys Lungen."
Der Kleine sei sofort bewusstlos geworden, woraufhin seine Mutter den Notruf wählte. Der Rettungsdienst brachte Dusty in ein Krankenhaus in Brisbane, wo er notoperiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt wurde.
Spendenaktion bringt zehntausende Dollar ein
Wie Rochelle auf ihrem Instagram-Account weiter berichtet, verschlechterte sich der Zustand des Jungen. Er kämpfte mit Fieber und erhöhtem Blutdruck, auch selbständig atmen konnte er nicht. Am Mittwoch konnten die Ärzte dann seine Medikamente reduzieren.
Die Hoffnung, dass Dusty bald von allein atmen kann und aufwacht, ist groß. In der Zwischenzeit wurden seine Eltern in einer Einrichtung für Familien mit schwer kranken Kindern untergebracht. Die von Rochelle gestartete Spendenkampagne brachte, Stand jetzt, gut 51.000 australische Dollar (umgerechnet rund 31.400 Euro) ein.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/GoFundMe