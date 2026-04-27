Eltern brachten sie kurz zuvor ins Bett: Mann soll Mädchen aus Kinderzimmer entführt haben
Alice Springs (Australien) - Inmitten des australischen Outbacks wurde für eine Familie ein Albtraum zur Realität. Als die Eltern ihre fünf Jahre alte Tochter Sharon ins Bett brachten, ahnten sie noch nicht, welches Unheil ihnen bevorstand. Wenige Stunden später war ihr Schützling verschwunden. Die Polizei äußerte eine besorgniserregende Vermutung.
Laut "9News" und "ABC" nimmt die Polizei an, dass Sharon Granites (5) nicht von zu Hause ausgerissen ist, sondern von einem Mann, der kurz vorher noch im Gefängnis saß, gekidnappt wurde.
Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt die Fünfjährige im Ortsteil Old Timers, einer Siedlung in der ausschließlich Menschen leben, die von den indigenen Völkern Australiens abstammen.
Gegen 23.30 Uhr am vergangenen Samstag wurde Sharon ins Bett gebracht. Als ihre Eltern gegen 1.30 Uhr noch einmal nach ihr sehen wollten, war sie nicht mehr da.
Für die örtliche Polizei ist klar: Das Mädchen wurde entführt, auch ein Tatverdächtiger komme in Betracht.
Jefferson Lewis wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen
Jefferson Lewis (47) ist nach Angaben der Polizei einer der wenigen Personen, die sich zum Zeitpunkt von Sharons Verschwinden in der Siedlung aufgehalten haben und derzeit nicht auffindbar ist. "Da er und Sharon ungefähr zur gleichen Zeit verschwunden sind, wirft das natürlich verdächtige Umstände auf", erklärt ein Sprecher der Polizei.
Lewis und Sharon sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht miteinander verwandt. Jedoch soll die Familie den 47-Jährigen durchaus kennen.
Der 47-Jährige wurde erst vor kurzer Zeit aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings betont die Polizei, dass die Verbrechen, für die er einsaß, nicht in Zusammenhang mit Kindern standen.
Aktuell durchkämmen Suchtrupps der Polizei die nähere Umgebung. Zudem wurde die polizeiliche Eliteeinheit "Territory Response Group" mit eingeschaltet.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: facebook.com/NTPFAliceSprings