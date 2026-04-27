Eltern brachten sie kurz zuvor ins Bett: Mann soll Mädchen aus Kinderzimmer entführt haben

Alice Springs (Australien) - Inmitten des australischen Outbacks wurde für eine Familie ein Albtraum zur Realität. Als die Eltern ihre fünf Jahre alte Tochter Sharon ins Bett brachten, ahnten sie noch nicht, welches Unheil ihnen bevorstand. Wenige Stunden später war ihr Schützling verschwunden. Die Polizei äußerte eine besorgniserregende Vermutung.

Gemeinsam mit ihren Eltern wohnte Sharon Granites (5) in einer indigenen Nachbarschaft. © Screenshot: facebook.com/NTPFAliceSprings

Laut "9News" und "ABC" nimmt die Polizei an, dass Sharon Granites (5) nicht von zu Hause ausgerissen ist, sondern von einem Mann, der kurz vorher noch im Gefängnis saß, gekidnappt wurde.

Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt die Fünfjährige im Ortsteil Old Timers, einer Siedlung in der ausschließlich Menschen leben, die von den indigenen Völkern Australiens abstammen.

Gegen 23.30 Uhr am vergangenen Samstag wurde Sharon ins Bett gebracht. Als ihre Eltern gegen 1.30 Uhr noch einmal nach ihr sehen wollten, war sie nicht mehr da.

Für die örtliche Polizei ist klar: Das Mädchen wurde entführt, auch ein Tatverdächtiger komme in Betracht.