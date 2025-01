Mann findet tödliches Tier in Rasenmäher - und reagiert blitzschnell!

New South Wales (Australien) - Australier müssen mit tödlichen Tieren auf ihrem Kontinent leben. Manch einer ist im Umgang mit den teils bedrohlichen Lebewesen jedoch geübter als der andere. Im australischen Bundesstaat New South Wales hat ein Mann wirklich kurzen Prozess mit einer extrem giftigen Schlange gemacht.

Dabei handelte es sich laut ihm offenbar um eine Östliche Braunschlange - eine der giftigsten Schlangen der Welt, die sich auf dem Grundstück westlich von Sydney breitgemacht hatte. Am Ende habe Hovenden das Tier jedoch in die Freiheit entlassen - offenbar fernab von bewohnten Gebieten.

Darin ist zu sehen, wie Hovenden alias "The Reptile Bloke" das Reptil mittels Schlangenhaken aus dem Gartengerät herauslockt, anpackt und sicher in einem Sack verstaut - schnelle Sache.

"Ich kann mich an einen weiteren Fall erinnern, in dem eine Schlange in einen Rasenmäher eingedrungen ist", so Hovenden gegenüber "9news.com.au". "Das passiert von Zeit zu Zeit, es ist ein guter Ort für sie, um sich zu verstecken und sich sicher zu fühlen".